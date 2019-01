La cerimonia venerdì 18 gennaio.

Nel corso dell’ultima settimana di permanenza sull’isola il comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Alessio Loffredo ha assolto al consueto giro di saluti alle varie autorità del compartimento mrittimo.

Tra questi è rientrata anche la visita di saluto alla dirigente dell’istituto di istruzione superiore “Garibaldi”, professoressa Morgi e nell’occasione la Capitaneria di porto ha fatto un dono speciale all’Istituto Tecnico Nautico, provvedendo ad abbellire l’ingresso dello stesso istituto con due ancore che sottolineano ancor di più il carattere marinaresco dell’edificio.

Il particolare regalo nasce da una collaborazione oramai in corso da tempo tra l’Istituto Nautico e la Capitaneria, dove vengono “istruiti” gli allievi in piccoli gruppi nell’ambito del progetto di alternanza “scuola lavoro”, che offre la possibilità agli studenti di prendere un primo contatto con l’Autorità Marittima che costituirà nel loro futuro il riferimento per la loro professione.

Il passaggio di consegne del comando della Capitaneria di porto si svolgerà con solenne cerimonia presso il Circolo Ufficiali di La Maddalena, domani venerdi 18 gennaio (inizio ore 11 e 30) e sarà presieduto dal comando del supporto logistico Marina Militare di Cagliari, Contrammiraglio Enrico Pacioni, alla presenza di molte autorità tra cui il vescovo di Tempio Mons. Sanguinetti.

