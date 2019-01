A Olbia gli spettacoli per famiglie “”Mamma, Papà, andiamo a Teatro!”

Primo appuntamento per oggi alle 18 e 30.

Riparte la rassegna di teatro per famiglie “Mamma, Papà, andiamo a Teatro!” organizzata dall’Associazione Culturale Mediterrarte. Dopo l’anticipazione natalizia diamo il via alla 6° edizione della rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie che quest’anno proporrà 5 spettacoli in scena da gennaio ad aprile 2019.

Giovedì 17 gennaio, dalle ore 18 e 30, nella Sala Conferenze del Museo Archeologico di Olbia, andrà in scena lo spettacolo di burattini e pupazzi a vista “I Vestiti nuovi dell’Imperatore” della Compagnia Teatro Glug, in arrivo dalla Toscana, che quest’anno festeggia i 33 anni di attività in giro per l’Italia e per il mondo.

I vestiti nuovi dell’Imperatore è uno spettacolo divertente e coinvolgente che racconta con burattini, musica, humor e colpi di scena la famosa fiaba di H.C.Andersen, scritta nella metà dell’800 e ancora oggi di grande attualità. Un Imperatore molto particolare, un Ciambellano di Corte stolto e un sarto veramente geniale sono i protagonisti principali di questa storia che ci parla della vanità, dell’egoismo e dell’inganno delle apparenze. Saranno i bambini, con gli occhi dell’innocenza e della verità, a riportare l’Imperatore alla sua nuda realtà.

Seguendo una linea teatrale già consolidata da diversi anni, anche in questo nuovo spettacolo della Compagnia Teatro Glug, vengono usate tecniche diverse: dalla narrazione, ai classici burattini in baracca, all’animazione a vista. Le teste dei burattini sono realizzate con un innovativo materiale plastico, di estrema leggerezza e robustezza che conferisce alle stesse una particolare espressività. Coerenti all’iconografia dell’epoca i raffinati costumi, le colorate scenografie dipinte dall’abile mano di Ulf Harten e le musiche originali create da Peter Malmsjo e da Luciano Sberze alla nichelarpa.

Lo spettacolo è adatto a tutte le età.

17 gennaio 2019 ore 18.15 Sala Conferenze Museo Archeologico

Biglietto singolo € 6 Biglietto famiglia (mamma, papà, due figli) € 15

