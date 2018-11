Lo chef Serra che ha conquistato i palati di La Maddalena

Lo chef Serra a La Maddalena.

Lo chef Angelo Serra, 51 anni, ha fatto gustare i suoi piatti unici quest’estate a La Maddalena. Uno chef a livello internazionale che ha lavorato in diversi ristoranti stellati. Ha girato tutto il mondo, dall’Europa persino in Thailandia. Le sue competenze sono ad alti livelli. Il suo curriculum sottolinea di aver cucinato anche per il presidente Obama, per diversi ministri italiani e internazionali.

La sua specialità è il sushi italiano. Vive a Varsavia ed è stato scelto da un ambasciatore italiano come chef personale. Questa estate appena trascorsa è stata un’estate particolare, per la prima ha lavorato su un ristorante galleggiante l’Ottava Isola con Enzo Barretta. L’Ottava Isola è un caratteristico ed esclusivo ristorante sul mare, in grado di regalare magiche atmosfere, panorami incomparabili, confort e relax assoluti ma sopratutto una cucina sapiente e creativa dai profumi e sapori inimitabili.

