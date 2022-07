Il bollettino coronavirus in Sardegna.

Il bollettino della Sardegna di oggi registra 2.294 ulteriori casi confermati di positività al coronavirus (di cui 2.211 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.697 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( come ieri), quelli ricoverati in area medica sono 180 ( come ieri). Sono 39.060 i casi di isolamento domiciliare (-765). Si registra il decesso di un uomo e di una donna, rispettivamente di 96 e 99 anni, residenti nella provincia di Sassari.