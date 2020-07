I neo 40enni di La Maddalena.

La classe 1980 composta dai nativi e dai residenti di La Maddalena non dimenticherà mai i propri primi “40” anni. Festeggiare il compleanno in un periodo particolare, come quello del Covid-19, non è stato facile, ma adesso c’è la voglia di ricominciare a vivere la propria quotidianità. Per questo si sono ritrovati per ripartire.

I neo 40enni di La Maddalena sono accomunati, tra le altre cose, da un altro ricordo comune. Nel 1980 l’ospedale cittadino era all’avanguardia e registrava numerose nascite. “Speriamo che ritorni in forza e in funzione in tutto il suo operato sia per tutta la cittadinanza maddalenina e non”, dicono i ragazzi.

Nei prossimi mesi saranno organizzati nuovi appuntamenti dedicati alla classe 1980 per ritrovarsi e riunire anche i tanti isolani che vivono fuori per motivi di lavoro o di famiglia.

