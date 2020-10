La chiusura per consentire la sanificazione a La Maddalena.

A La Maddalena il nuovo sindaco Fabio Lai ha disposto in via precauzionale la chiusura dell’ufficio tecnico e degli uffici del municipio per effettuare contestualmente la sanificazione dei locali.

“Casualmente sono venuto a conoscenza sui social di un caso di positività riferito a persona che ha frequentato gli uffici comunali – ha spiegato il sindaco Lai – . Per il momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’ats su nuovi casi.Questo non vuol dire che non ci sia il problema. Siamo in attesa di risposte”.

“Nessun allarmismo. Mi affido al grande senso di responsabilità dei maddalenini. Seguire poche e semplici regole può aiutare. La maggior parte lo fa alcuni un po’ meno, per la negligenza di pochi non può rimetterci un intero paese”, conclude il primo cittadino.

