La nuova sede del servizio Pit Stop tamponi.

Il Pit Stop tamponi della Assl di Olbia cambia sede: per alleggerire la pressione veicolare concentrata sul centro cittadino, la Direzione della Assl di Olbia, di concerto con l’amministrazione comunale, hanno stabilito di trasferire la tensostruttura in via del Quarzo, nei pressi della Cittadella della Carità e della Chiesa di San Michele Arcangelo.

Il Pit Stop tamponi, allestito nel parcheggio del Dormitorio di via Canova che sarà operativo sino a venerdì 30 ottobre 2020, ha fatto registrare negli scorsi giorni alcune criticità in termini di traffico. A tal proposito, Assl e Comune di Olbia, hanno stabilito di trasferire le attività di tamponamento, da lunedì 2 novembre, in via del Quarzo, con ingresso veicolare da via dell’Ametista e uscita da via del Quarzo. L’obiettivo è quello di rendere più veloce e maggiormente accessibile il servizio, andando ad ottimizzare i tempi di esecuzione dei tamponi e, quindi, la possibilità di eseguirne un numero maggiore nell’arco della giornata.

Si ricorda che il servizio è rivolto ai casi sospetti che sono stati contatti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl Olbia, ma prevede l’esecuzione dei tamponi anche per i soggetti positivi in sorveglianza sanitaria e in isolamento domiciliare che necessitano di test con tampone per la verifica della negatività virologica.

Saranno gli operatori della Assl di Olbia a contattare telefonicamente il paziente, ad accertarsi delle sue condizioni cliniche e dell’idoneità all’esecuzione del tampone di controllo in modalità drive through, e a comunicargli data, orario, e procedure di accesso alla sede di esecuzione del test.

Si raccomanda alla popolazione il rispetto dell’orario e delle regole di accesso all’area Pit Stop. In particolare si ricorda che è sempre necessario indossare la mascherina, esibire un documento di riconoscimento, restare sempre a bordo del proprio veicolo (con i finestrini chiusi), abbassare il finestrino solo in seguito a cenno dell’operatore sanitario, e seguire le indicazioni fornite in loco.

La Ats – Assl Olbia ricorda alla popolazione che per avere informazioni può contattare i seguenti numeri telefonici (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30). 0789 552 678 – 0789 552185

Per avere informazioni, inoltre, la popolazione può inviare una mail all’indirizzo covid19.olbia@atssardegna.it. Per richiedere l’invio del referto o di certificazioni inviare una mail all’indirizzo referticovid19.olbia@atssardegna.it

L’esito dei tamponi per il Nuovo Coronavirus è ora consultabile e scaricabile anche dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. La nuova struttura, operativa da lunedì 2 novembre prossimo, verrà messa a disposizione anche dei Medici di Medicina Generale impegnati nella campagna vaccinale antinfluenzale, che ne hanno fatto richiesta. A tal proposito la Assl di Olbia comunica che per il 9 novembre e’ prevista la consegna di una seconda tranche di vaccini antinfluenzali (circa 13.000 dosi), che verranno in seguito distribuiti ai Medici di Medicina Generale.

