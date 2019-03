Le prese a La Maddalena nel corso del 2018.

Oltre 180mila presenze. Con il picco, ovviamente, durante l’estate, ma con una buona permanenza anche nei mesi tradizionalmente meno turistici. Una continua crescita dal 2015 a oggi, che sta facendo di La Maddalena una delle mete più ambite della Sardegna.

Lo dicono i dati relativi agli arrivi e alle presenze nel settore alberghiero ed extralberghiero sull’isola. Numeri che confermano, anche per il 2018, un trend di crescita positivo. Con un consistente incremento che arriva, soprattutto, dal mercato estero.

“Dal 2015, anno di insediamento della nostra amministrazione, registriamo con piacere la crescita costante delle presenze turistiche nel nostro Arcipelago – commenta l’assessore al Turismo Massimiliano Guccini -. Questi dati premiano le strategie poste in essere dall’amministrazione Montella, sia nel progetto di promozione come anche nell’accoglienza riservata ai turisti durante la stagione con la pianificazione di eventi culturali e di spettacolo importanti che rappresentano ormai appuntamenti fissi”.

I dati totali relativi agli arrivi dimostrano una crescita pari al 50,7%, mentre per quanto riguarda le presenze l’incremento è del 19,5%. Si conferma inoltre la crescita per il settore importante del diporto come dimostrano gli incassi del porto comunale di Cala Gavetta. “Nonostante il caro trasporti l’Arcipelago conferma una forte attrattività sia per il turismo interno che per quello estero – prosegue Guccini -. L’analisi dei dati attesta una crescita delle presenze nei periodi di spalla grazie agli arrivi di turisti dalla Spagna, dalla Francia, dall’Olanda e dalla Germania.”

