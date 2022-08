Un’importante tv realizzerà un documentario su La Maddalena

Parlerà delle bellezze dell’isola della Gallura.

Il Comune di La Maddalena continua l’impegno per la promozione turistica dell’isola. Non ancora finita l’estate e l’amministrazione si porta avanti iniziando la campagna marketing 2023, chiudendo un accordo con France 3.

Tra il Comune e l’emittente tv francese c’è la messa in onda di un documentario che parlerà della storia dell’isola e delle bellezze dell’arcipelago. La trasmissione verrà trasmessa nei 21 paesi che si affacciano nel mediterraneo dalla Grecia sino alla Spagna, mentre in Italia sarà trasmesso su Rai3 nella trasmissione “Mediterraneo”.

“La comunicazione ed il marketing per una metà turistica sono fondamentali – afferma il sindaco Fabio Lai – sono due gli aspetti che contano più di ogni altro: saper raccontare le bellezze del proprio territorio in maniera originale, ma semplice ed efficace cercando di incuriosire la maggior platea possibile e la velocità con la quale si mette in campo la strategia. Siamo già partiti con la campagna marketing del 2023 perché la nostra amministrazione sta ragionando come gli imprenditori”