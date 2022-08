Cambia la viabilità a Olbia.

Rallentamenti al traffico in zona aeroporto a Olbia. Tutta colpa di una rotatoria, quella denominata “Poltu Cuadu”, che essendo più piccola rispetto alle altre due, sta creando da tempo non pochi disagi sulla strada. Così il Comune ha deciso, con un’ordinanza, di modificare la viabilità, sopprimendo la circolazione presso la rotonda.

Tenendo conto che “la strada statale 125 Olbia Sud è interessata nel periodo estivo da elevati flussi di traffico” e considerate le criticità, è stato inoltre istituito un “senso unico in via dei Mercanti, tra la strada statale 125 Olbia Sud e via dei Liutai verso quest’ultima” ; un altro “senso unico in via Mestre, tra la strada statale 125 Olbia Sud e via Modena verso quest’ultima”.

Anche il percorso della linea del trasporto pubblico in via Mestre subirà delle modifiche, con “l’istituzione del senso unico in via Mestre, tra la Marsala e via Mantova verso quest’ultima”; un altro “senso unico in via Mantova, tra via Mestre e via Marsala verso quest’ultima” e un altro ”in via Marsala, tra via Mantova e via Mestre verso quest’ultima”.