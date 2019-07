L’evento organizzato da Sportisola a La Maddalena.

Che sia una corsa la mattina presto o una passeggiata notturna per godere dell’eclissi di luna, la ASD Sportisola non smette un attimo di proporre eventi sportivi, per coinvolgere maddalenini e turisti in vacanza nell’isola.

Dopo l’urban trekking con i personaggi garibaldini in costume d’epoca, proposto a fine giugno in occasione del festival di Teatro Be in The Move, il prossimo evento “sportisolano” si svolgerà mercoledì 16 luglio alle ore 20.30 per poter passeggiare alla scoperta dei sentieri dell’isola e poter assistere allo spettacolo dell’eclissi parziale di Luna.

Sabato 20 luglio invece, la prima delle 3 Breakfast Run, corsa e camminata alle 5,30 del mattino, dove, per meritare la buona colazione messa in palio dagli organizzatori, bisognerà correre o camminare per 5/8 km.

Tutti gli eventi sono gratuiti e tutte le info potranno essere recepite sul sito www.sportisola.it, contattando i numeri 3477284654 e 3387094615, via mail all’indirizzo sportisolamaddalena@gmail.com o visitando le pagine social facebook ed istagram dell’asd maddalenina.

