Quattro appuntamenti alla Marina.

La Marina di Tilibbas di Olbia, in collaborazione con l’associazione Vela Latina, è lieta di invitarvi ad una serie di eventi: “Quattro settimane a Tilibbas”. Si inizia con la 5° edizione di Sia e Voga il 20 luglio. Dalle ore 17 in via dei Lidi si svolgeranno gare di abilità e velocità sui “Chiattini” in legno terranovesi, ancora oggi utilizzati dai pescatori di Tilibbas. A seguire la Marina offrirà un piatto delle tipiche cozze olbiesi.

Il secondo appuntamento è previsto per il 27 luglio alle ore 19 con l’appuntamento “BONIFICA DEL MARE -LITORALE VIA DEI LIDI-LEGATA ALLA NASCITA DELLA MARINA“. Parteciperanno il biologo marino Benedetto Cristo e l’archeologo Agostino Amucano.

A seguire il 3 agosto alle ore 19, sempre alla Marina di Tilibbasm si svolgerà la tipica gara culinaria “A Mossu in Bula”. Infine, il 10 agosto alle ore 19 ci sarà l’appuntamento dal nome “STORIA DEL CHIATTINO E LA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO”. Parteciperanno esperti conoscitori e vecchi costruttori “Mastro d’ascia”. Tutti gli appuntamenti sono liberi e rivolti a tutti i cittadini e turisti.

