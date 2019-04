L’incidente in via Oberdan a La Maddalena.

Incidente stradale, questa mattina, verso le 10, in via Oberdan a La Maddalena. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è scontrata con una moto.



Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di La Maddalena per le cure. Sul posto anche la polizia locale e la squadra 11 A dei vigili del fuoco, che si è occupata di mettere in sicurezza i mezzi.

