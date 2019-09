Sul posto anche i sanitari e la polizia.

Intorno alle 8 e 30 è pervenuta alla sala operativa del comando Vigili del fuoco di Sassari è pervenuta la richiesta di intervento per un incidente stradale in via Padule a La Maddalena.

Viene inviata sul posto dell’evento la squadra di pronto intervento 11A. giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, collaborando poi con i sanitari de 118, presenti sul posto con un ambulanza, al soccorso dell’infortunato.

Sul posto presente anche la polizia per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente

