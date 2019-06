I calciatori arrivati a La Maddalena a giugno.

L’estate a La Maddalena diventa sempre più vip, confermandosi anche per quest’anno una delle mete più apprezzate anche dai personaggi famosi, che decidono di passare in totale relax le proprie vacanze immersi nella natura, tra sole, mare cristallino, yacht e cucina di qualità.

Tra questi, molti calciatori hanno deciso di fare tappa nell’arcipelago per rilassarsi dopo il termine della stagione calcistica. Nomi di spicco come Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, Federico Bernardeschi, esterno d’attacco della Juventus, Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, hanno deciso di visitare e godersi le meraviglie dell’arcipelago di La Maddalena per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione.

Ma non solo: oltre alle bellezze naturali, i calciatori si deliziano anche della cucina locale, e tra un bagno e l’altro, hanno deciso di fermarsi nel noto ristorante “La Scogliera” di Andrea Orecchioni e situato a Porto Massimo, registrando, nel solo mese di giugno, un flusso di turismo importante. “Nonostante fosse giugno e le avverse condizioni meteo verificatesi, abbiamo avuto lo stesso molti personaggi”, afferma il titolare del ristorante, a conferma di una stagione estiva partita con lo sprint giusto e all’insegna di un turismo sempre più vip, anche del pallone.

