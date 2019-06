Il mercatino serale di Golfo Aranci.

La passeggiata serale di Golfo Aranci si anima di una nuova attrattiva. Come ogni estate riparte il mercatino che interesserà la tradizionale area che va dal Municipio alla fine di via Libertà.

Nel frattempo è allo studio del sindaco Mario Mulas e della Giunta l’istituzione di una nuova area per il mercato in via Colombo. Sarebbe questa la principale novità del mercatino serale 2019 di Golfo Aranci. La nuova amministrazione infatti ritiene strategico far nascere nuove aree che possano ospitare eventi e manifestazioni da affiancare ai tradizionali spazi a ridosso del lungomare finora utilizzati.

Da un lato questa scelta tende a decongestionare le aree finora utilizzate e dall’altro sposta il baricentro della passeggiata serale verso le aree centrali del paese. Gli uffici comunali dovranno espletare le necessarie formalità per rendere fruibile la nuova area dalle prossime settimane. Sono 29 gli spazi disponibili nel mercatino che resterà aperto fino alla fine della stagione.

