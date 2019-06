L’acqua chiusa a Tempio.

Come ogni estate il progressivo incremento dei consumi e il rilevante calo della portata fornita dalle fonti locali del Limbara, conseguenti anche alle temperature particolarmente elevate, hanno determinato una significativa riduzione delle scorte idriche nei serbatoi al servizio del centro abitato di Tempio.

Sono in corso manovre per incrementare la portata immessa dall’acquedotto. Nell’immediato, però, si rende necessario procedere all’interruzione dell’erogazione all’utenza nella fascia oraria compresa tra le 17.30 e le 6, al fine di consentire la ricostituzione di sufficienti scorte nei serbatoi, indispensabili per una corretta distribuzione. Grazie alla distrettaulizzazione della rete idrica cittadina e all’integrazione dal potabilizzatore di Pattada, la chiusura non riguarderà l’intero centro abitato, ma le zone del centro storico, San Giuseppe, Funicedda, Cimitero e Rioni Marroni.

Sarà cura di Abbanoa contenere le ore di interruzione qualora l’andamento dei consumi lo rendesse possibile. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

