La situazione coronavirus a La Maddalena.

Il numero di casi di coronavirus ufficialmente comunicati dall’ Igiene Pubblica al Comune di La Maddalena è sei, di cui quattro riconducibili ad un unico nucleo.

Dei questi due sono bambini asintomatici. Vanno aggiunti due militari non residenti, in quarantena presso la caserma, anche essi asintomatici. Diverse classi scolastiche hanno riaperto per disposizione del dirigente scolastico a seguito dell’esito negativo dei tamponi effettuati dall’Usca

“Al numero dei positivi devono, però, sommarsi anche altri soggetti di cui si ha notizia solo informalmente o talora per comunicazione da parte degli stessi interessati sui social. Pertanto il numero di contagi effettivi è senz’altro superiore. Molti sono, infatti, i tamponi ancora in attesa di esito”, ha spiegato il sindaco di La Maddalena Luca Montella.

“E’ fuor di dubbio che molti contagi sono riconducibili a rapporti familiari o conviviali – continua il primo cittadino – . Ecco perché faccio appello a tutti per prestare la massima attenzione anche all’interno delle famiglie e ad evitare pranzi e cene che si possono rimandare a tempi migliori. L’appello che viene da più parti per evitare di uscire da casa. E’ un appello che mi sento, purtroppo, di condividere”.

(Visited 6 times, 6 visits today)