Probabile l’origine dolosa delle fiamme.

Un incendio nella notte ha completamente distrutto il chiosco Art Beach di Olbia sulla spiaggia delle Saline. Erano circa le 23 quando la struttura è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona interessata dalle fiamme. Sono in corso anche le indagini da parte dei carabinieri per accertare la causa dell’incendio. Al momento l’ipotesi più probabile è quella dolosa.

