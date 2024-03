Nuova Tac di ultima generazione all’ospedale di La Maddalena

All’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena è stata istallata una nuova Tac di ultima generazione. In attesa che del nuovo macchinario c’era una Tac portatile che in 4 mesi ha processato circa 150 esami al mese, servendo i pazienti di tutta la Gallura. Con i suoi 128 strati, rappresenta un avanzato strumento che offre dettagli senza precedenti per una diagnosi accurata.

“Un rilancio necessario per il reparto che senza dubbio, grazie all’installazione di questo macchinario di ultima generazione, rappresenta un fiore all’occhiello del nostro presidio sanitario”. È soddisfatto il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. “In Gallura non esiste un altro strumento così sofisticato, adesso è importantissimo che venga formato in tempi ragionevolmente brevi il personale al fine di poter partire al più presto con l’attività. Potenziare il Paolo Merlo in tutti i suoi reparto si traduce in un decongestionamento del presidio di riferimento di Olbia. Così facendo si migliora il servizio sanitario offerto in tutto il territorio della Gallura. È la strada giusta”.

“Questa macchina è la più potente e performante che si possa avere che permette alla radiologia di La Maddalena di assumere, dopo tanti anni, un ruolo importante nella logica del potenziamento del territorio”. Così all’inaugurazione il Dg della Asl Gallura, Marcello Acciaro. “Non lavorerà solo per i cittadini di La Maddalena ma è una chiara visione verso tutto il nord della Gallura. Ci focalizzeremo sui pazienti oncologici che sono soggetti ad avere controlli frequenti. Questa radiologia guarda al futuro”.

“I tempi tecnici prevedono il collaudo del macchinario entro il 25 marzo – commenta il responsabile del pronto soccorso, Luca Pilo -. Dopodiché passeremo alla formazione del personale tecnico e dei dirigenti medici per cui contiamo di essere operativi nell’arco della prima settimana di aprile. E quindi in grado di proseguire la grande attività che abbiamo svolto in questi mesi. La ristrutturazione dei locali per posizionare questa macchina tecnologicamente avanzata è stata una bella scommessa vinta che ci consentirà di poter migliorare, non poco, la qualità diagnostica e l’efficacia del percorso diagnosi con i pazienti”.

