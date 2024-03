Olbia-Recanatese è decisiva, l’appello: “Tutti allo stadio, biglietti a un euro”

L’Olbia Calcio chiama a raccolta i tifosi per la sfida contro la Recanatese.

L’appello dell’Olbia Calcio per la partita contro la Recanatese è solenne, quasi un’intimazione, con tanto di dito puntato: “Domenica abbiamo bisogno di voi per andare avanti più uniti che mai. Tutti al Nespoli. Forza Olbia”. A parlare, direttamente dalle pagine social della squadra, è il capitano Luca La Rosa, che chiama accoratamente i tifosi a una massiccia partecipazione a una delle “finali” che separano l’Olbia dal bivio della permanenza in Serie C o della retrocessione in Serie D. In mezzo, equidistante, ma pur sempre distante – 7 partite -, lo spartitraffico dei playout. Che i bianchi galluresi intendono conquistare sfruttando al massimo la componente pubblico nelle partite ancora da giocare in casa. “Forti” di un solo punto di vantaggio sull’ultima posizione in classifica, che equivale alla retrocessione diretta.

In teoria, con 7 partite ancora da disputare e la zona salvezza a 12 punti di distanza, la matematica consentirebbe ancora di sperare in un miracolo-salvezza diretta. Non l’andamento del campionato, che finora ha portato i bianchi al penultimo posto in classifica con 22 punti. Per questo, la svolta potrebbe essere rappresentata dal sostegno di una massiccia presenza di tifosi nelle ultime partite casalinghe. L’avversario di turno è la Recanatese, terzultima in classifica con 8 punti più dei bianchi: sulla carta una vittoria non dovrebbe essere poi così difficile.

Sono veramente tanti i posti ancora disponibili in tutti i settori con il biglietto a 1 euro – esclusa solo la tribuna “vip” -. Una buona occasione, per chi non è mai andato allo stadio o ci va poco per i più svariati motivi, per sostenere dal vivo la squadra della propria città. Per poter ottenere lo sconto del costo del biglietto, bisogna inserire nel carrello del sito, prima del pagamento, il codice promozionale “swisspro“.

