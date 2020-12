Medici e mezzi per la sanità di La Maddalena.

Buone notizie sul fronte della sanità a La Maddalena. Il sindaco Fabio Lai infatti ha comunicato l’arrivo di nuovi medici e il potenziamento del servizio Usca.

Sono 4 medici urgentisti del 118 copriranno i turni del pronto soccorso nel mese di dicembre. Dal 21 dicembre prenderà servizio invece, in maniera permanente, un nuovo tecnico di radiologia e un altro arriverà a gennaio. Così il reparto, insieme all’attuale tecnico, arriverà a tre unità e sarà a regime;

Potenziato anche il servizio Usca, ora sarà attivo da lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Inoltre l’Usca è stata dotata di una nuova auto per poter dare assistenza alle famiglie in quarantena e di un elettrocardiografo portatile che permetterà di fare gli elettrocardiogrammi a casa del paziente. L’esame verrà inviato in tempo reale al cardiologo presente in altra struttura attrezzata che risponderà dandone l’esito.

“Lo sappiamo che i problemi sono ancora tanti, ma il dialogo e la condivisione instaurato con l’Azienda e l’assessorato alla sanità durante questo primo mese ha dato già i suoi piccoli risultati“, ha commentato il sindaco Fabio Lai.

