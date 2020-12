Se n’è andato Giuliano Bettella, storico portiere dell’Olbia dal 1967 al 1973

Fu tra i protagonisti della promozione in Serie C nel 1968.

Giuliano Bettella, storico portiere dell’Olbia dal 1967 al 1973, è deceduto ieri all’età di 79 anni. Con la maglia bianca conquistò da protagonista la promozione in Serie C nel 1968.

Classe ’41, nato a Cittadella, con l’Olbia Calcio ha militato per 6 stagioni, 163 partite ufficiali, 91 delle quali senza reti subite, incassando 124 reti nelle rimanenti partite. Record personale di imbattibilità di 629 minuti consecutivi maturato nella stagione 1971-1972, quasi 8 gare. Con la decisione di ritirarsi nel 1973, l’Olbia è stata la sua ultima squadra.

L’Olbia Calcio ha diffuso su internet un messaggio di cordoglio per la scomparsa del suo ex portiere: “Domenica pomeriggio gioiva per la vittoria della sua Olbia che aveva visto in tv battere la JuventusU23. Giuliano Bettella ci ha lasciato all’età di 79 anni. È stato una bandiera e un simbolo dei bianchi, storico portiere che difese la porta dell’Olbia dal 1967 al 1973 conquistando da protagonista la promozione in Serie C nel 1968.

Ciao Giuliano”.

