L’incontro tra il Parco e il Comune di La Maddalena.

Nella giornata di mercoledì scorso si è svolto un importante incontro tra Comune e Parco dell’Arcipelago di La Maddalena per discutere di investimenti sul territorio.

L’occasione è rappresentata dal Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali. Si tratta di circa 3 milioni di euro che il Ministero dell’Ambiente mette a disposizione del territorio dell’Arcipelago, per realizzare interventi volti ad affrontare la sfida dei mutamenti climatici.

Questi fondi, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, e per un importo simile, verranno veicolati su alcune azioni riguardanti il tema del cambiamento climatico. La novità, rispetto allo scorso anno, è rappresentata dalla sinergia tra Parco e Comune di La Maddalena, favorita dalla struttura stessa del bando.

L’incontro preliminare tra uffici tecnici e amministratori dei due Enti ha consentito di tratteggiare un accordo per far combaciare alcune azioni che il Parco intende avviare, con azioni analoghe che il Comune ha già avviato per parte sua. Efficienza energetica degli edifici scolastici, mobilità sostenibile e viabilità eco compatibile e tecnologia finalizzata alla prevenzione del pericolo di incendi, sono i tre ambiti su cui si intende intervenire.

