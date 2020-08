Il coronavirus a San Teodoro.

Un cittadino di San Teodoro ricoverato presso la Clinica Malattie Infettive di Sassari perché affetto da coronavirus. Una serie di conseguenti indagini epidemiologiche in ambito sia familiare che lavorativo. Questo l’ultimo bollettino per quanto riguarda la situazione Covid 19 nella cittadina della costa gallurese.

“Le condizioni della persona ammalatasi non sono gravi – ha spiegato il sindaco Domenico Mannironi -. L’ho sentito telefonicamente nella serata di ieri e mi è sembrato sereno e in buone condizioni generali”.

Intanto, fin da sabato l’ATS ha attivato l’esecuzione dei tamponi per i contatti del paziente. Mentre in ambito familiare i primi risultati ottenuti non hanno evidenziato alcuna positività, in ambito lavorativo, al momento, ne sono emerse quattro. I dati completi arriveranno nelle prossime ore.

“Il dato epidemiologico conferma a mio avviso che dobbiamo aspettarci altre positività – ha concluso il primo cittadino di San Teodoro -. Sono informato costantemente dell’evoluzione della situazione, i controlli sanitari continueranno nei prossimi giorni per avere un quadro più preciso e per seguire la tracciabilità dei contagi”.

