La lavanderia industriale in centro a La Maddalena.

Nuova istanza di accesso civico da parte dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus per la lavanderia industriale che da anni opera in via Terraluigiana, a La Maddalena.

“Le persone che abitano in zona segnalano esasperate fumi, rumori e quanto ne rende la vicinanza intollerabile“, spiega il GrIG – . Purtroppo, non sono giunte risposte risolutive, anzi, i problemi di vivibilità della zona rimangono invariati”.

Con questo nuovo accesso civico si acquisiranno “informazioni ambientali e adozione provvedimenti, auspicando, finalmente, un rapido accertamento della legittimità o meno dell’attività in corso, e soprattutto, il recupero di buone condizioni di vivibilità per l’area interessata”.

Coinvolti i Ministeri dell’ambiente e per i beni e attività culturali, la Provincia di Sassari, l’Arpas, il Comune di La Maddalena, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i carabinieri del Noe di Sassari, informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.

