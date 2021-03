Il rendering del porto di La Maddalena.

Un nuovo porto a La Maddalena. I lavori per quello che sarà il nuovo porto turistico della città sono appena iniziati con la posa della fibra e il banchinamento. Non sarà soltanto un miglioramento tecnologico, con una nuova rete, ma è prevista anche una riqualificazione che darà al waterfront un aspetto più piacevole.

“I lavori saranno pronti entro maggio – assicura l’assessore del Turismo Gian Vincenzo Belli -. Come amministrazione comunale stiamo collaborando con i privati delle concessioni che hanno sposato il progetto per un maggiore decoro”. La riqualificazione prevede la posa di un pavimento con materiale simile al legno, con delle postazioni per poter noleggiare i gommoni. Per la realizzazione dei lavori, il Comune ha investito la somma di 200mila euro. Il progetto è stato redatto dall’architetto Giuseppe Spinetti.













(Visited 146 times, 146 visits today)