La nuova fibra ottica a La Maddalena.

Arriva la fibra ottica a La Maddalena, con una nuova installazione eseguita nel porto. La ditta Stel ha posato la prima dorsale, eseguendo i lavori a titolo gratuito per il comune, che come obiettivo ha quello di portare la connettività per tutto il tratto del nuovo banchinamento di Cala Mangiavolpe e nelle abitazioni.

Si dicono soddisfatti l’assessora ai Lavori Pubblici Federica Porcu ed il delegato alle Manutenzioni Luca Falchi. “Stel sta investendo molto sul territorio e siamo felici di farne parte – ha detto l’assessora -. Questo è un passo importante soprattutto per quanto riguarda l’aspetto turistico della nostra isola. Vogliamo che sia una meta appetibile anche sotto l’aspetto tecnologico e di connettività. Questa amministrazione sta infatti predisponendo, lungo il tratto della banchina, anche le colonnine per le ricariche di mezzi elettrici. In altre realtà questi risultano diritti già acquisiti, ma siamo convinti che in poco tempo riusciremo a recuperare il passo”.

