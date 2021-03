I controlli ad Aglientu.

Ad Aglientu sono stati intensificati i controlli contro la pesca abusiva del riccio di mare, specie protetta anche in Gallura. Dal 16 novembre 2020 e fino al 17 aprile 2021, tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 14 (domenica esclusa) è aperta la pesca al riccio di mare, per i soli pescatori marittimi e subacquei professionisti per un massimo di 1.000 al giorno ( 2 mila se con assistente, ben 3.500 se si tratta di due pescatori e un assistente).

Nello stesso Decreto assessoriale si autorizza la pesca nella stagione 2020- 2021 e si riconosce “la forte sofferenza della risorsa riccio di mare in molte aree del mare territoriale”. Il Comune di Aglientu, grazie all’azione congiunta di collaborazione con il Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania sta cercando di intervenire, anche in seguito alle numerose segnalazioni che vedono le coste sempre affollate di pescatori specializzati o improvvisati. Si stanno intensificando i controlli con numerosi blitz in mare e su tutto il litorale di Aglientu, appoggiati dalla Polizia Locale, dal Corpo Forestale di Luogosanto e dalla Base Logistico Operativa Navale di Palau, al fine di preservare i pochi ricci.

(Visited 90 times, 90 visits today)