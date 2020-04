La decisione del sindaco Montella.

In questa fase dell’emergenza causata dal coronavirus, il Comune di La Maddalena ha deciso di riaprire il Cimitero al pubblico. Da domani, infatti, sarà consentito far visita ai propri cari e la struttura rimarrà dal lunedì alla domenica, escluso il primo maggio e il 2 giugno, dalle otto e mezza fino a mezzogiorno e mezza. La riapertura, però, è subordinata a delle regole da dover seguire relative al distanziamento sociale e agli assembramenti.

“Ho disposto che per questa fase l’accesso sarà consentito ad un massimo di 20 persone per ora. La superficie è così ampia che assicura un ampio margine di prudenza – dichiara il sindaco isolano Luca Montella -. Tuttavia devo raccomandare che non occorre precipitarsi, che è indispensabile indossare mascherina e guanti, rispettare la distanza di almeno un metro, e, non ultimo, non possono crearsi assembramenti o fermarsi per incontrare persone”.

