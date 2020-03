Le reazioni al caso sospetto di coronavirus a La Maddalena.

Dopo il caso sospetto di coronavirus a La Maddalena, del quale si attende con impazienza l’esito del tampone effettuato sul soggetto, tra la comunità si sta scatenando il panico, tra telefonate all’ospedale, al 112 e chat varie che fanno circolare informazioni inesatte.

Il primo cittadino isolano Luca Montella chiama al restare tutti calmi, di comportarsi e gestire l’emergenza con responsabilità: “Quando dico niente panico, vuol dire anche che è inutile che tempestate di telefonate in ospedale o al 112 per avere informazioni e per saperne di più – afferma il sindaco maddalenino – ma non pensate che sarebbe meglio tenere le loro linee libere per gestire le emergenze?“

Le reazioni di La Maddalena al caso sospetto fa scoppiare il panico da coronavirus, tutti ora ora stanno a casa e l’isola sembra deserta e spettrale, anche in conseguenza all’ultima ordinanza del sindaco circa il blocco di circolazione per i veicoli a motore.

