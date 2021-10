L’amministrazione punta alla riapertura in tempi record.

A La Maddalena sono partiti i lavori della storica piazza 23 febbraio, uno dei punti forti del programma elettorale dell’amministrazione Lai. L’opera, progettata dallo studio tecnico Luciano con la consulenza del professor Vittorio Sgarbi, prevede anche l’istallazione di monumenti dedicati all’eroe Domenico Millelire prima medaglia d’oro al valore Militare delle forze armate.

La giunta comunale con propria delibera, dopo 145 anni, ha dato seguito all’atto Consolare 38 della seduta del Consiglio Comunale del 18 ottobre 1876 attraverso la quale i consiglieri: Volpe, Zicavo, Zonza, Luccioni, Susini, Serra, Millelire (nipote dell’eroe) hanno autorizzato il sindaco di La Maddalena Antonio Chirri a “ricostruire una colonna in granito in ricordo del bombardamento fatto all’isola da Napoleone Bonaparte” .

“In soli 11 mesi – afferma il sindaco Fabio Lai – siamo riusciti a cantierare un’opera così importante. Promuovo a pieni voti il lavoro fatto dal mio assessore ai Lavori pubblici Federica Porcu, di tutta la maggioranza che l’ha sostenuta e dell’ufficio tecnico. Sarà un museo a cielo aperto che servirà a potenziare il turismo culturale e scolastico raccontando una affascinante periodo storico che per noi maddalenini si traduce in difesa della nostra identità. In molti non credevano che il cantiere sarebbe partico in tempi così certi, ma la vera sfida è stupire tutti con i tempi di realizzazione dell’opera. Riuscirci per il 23 febbraio, giorno della grande vittoria, sarebbe la coronazione di una grande impresa”.