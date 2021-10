Prodotti scaduti e nessuna autorizzazione: chiusa una pizzeria abusiva

I controlli dei Nas.

Importante risultato ottenuto nel corso dei quotidiani servizi di controllo effettuati dai Carabinieri del Nas di Cagliari nell’ambito della quotidiana attività di controllo sui servizi di ristorazione, sia come rispetto della normativa sul green pass che per gli aspetti connessi con la sicurezza alimentare.

I militari del Nas, durante il weekend appena trascorso, hanno individuato e ispezionato vari ristoranti-pizzeria, ubicati in quartieri centrali del Capoluogo, due dei quali, a causa delle irregolarità riscontrate, sono stati sottoposti a provvedimenti di chiusura.

I militari, insieme al personale della locale polizia municipale, hanno riscontrato la presenza di una pizzeria, priva di qualsiasi titolo autorizzativo, che operava in una struttura in legno carente sia sotto il profilo strutturale che igienico-sanitario. All’interno del deposito sono stati rinvenuti prodotti scaduti di validità ed attrezzature inidonee. L’intera struttura è stata sottoposta a sequestro amministrativo in attesa delle determinazioni della Autorità competenti.

Controllato anche un esercizio di ristorazione sito nel quartiere “La Marina” di Cagliari. Lo stesso, al termine delle opportune verifiche, è stato sottoposto a immediata sospensione delle attività a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versava e del mancato rispetto delle procedure in materia di sicurezza alimentare. All’interno del deposito sono stati rinvenuti alimenti scaduti di validità. Il provvedimento di carattere temporaneo sarà oggetto di rivalutazione nel momento in cui saranno svolti e completati i necessari interventi di adeguamento strutturale e igienico sanitario.