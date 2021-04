La polemica sul mercato civico di La Maddalena.

I consiglieri di opposizione di La Maddalena hanno chiesto delucidazioni al sindaco Fabio Lai sull’apertura del mercato civico, i cui cantieri sono fermi da quattro anni. Nel gennaio 2021 c’è stato il collaudo statico della struttura. L’assessore ai Lavori pubblici Federica Porcu ha cercato di spiegare la situazione.

“Per quanto riguarda la situazione del mercato – ha detto – c’è un problema e non è possibile dare l’incarico per la perizia per il collaudo tecnico-amministrativo. Ci è stato assicurato che quanto prima ci verrà data la documentazione del perché i lavori non si sono ancora chiusi”.

