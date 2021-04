Gli olbiesi vincono due a zero.

Il Porto Rotondo vince 2 a 0 contro il Bosa la partita d’esordio nel mini girone di Eccellenza a 8 squadre – la prima partita con la Nuorese si è giocata in settembre – . I gol, entrambi nel primo tempo, portano la firma di Bulla al 15′ su assist di Piemonte, e di Ruzzittu, al gol al nuovo esordio col Porto Rotondo, al 36′ direttamente su calcio di punizione.

Nel secondo tempo, il Bosa, molto nervoso, ha cercato di reagire. Il Porto Rotondo ha abbassato il baricentro, ma la porta di Melis non ha mai corso pericoli, e dopo l’inevitabile girandola di cambi, il triplice fischio dell’arbitro ha decretato la fine delle ostilità senza altri sussulti.

Partita convincente per i biancazzurri olbiesi, che salgono al sesto posto.

“Sono soddisfatto del rendimento di tutti i giocatori, chi è sceso in campo dal primo minuto e chi è subentrato – afferma l’allenatore degli olbiesi Simone Marini -. La squadra ha mostrato di stare bene fisicamente e sul campo. Ci siamo sempre allenati, con l’obiettivo di tenere unita la squadra, di inserire i nuovi e di prepararci al meglio anche in vista della prossima stagione. Ci tengo a ringraziare la società e in particolare il presidente Etzi per lo sforzo fatto per proseguire il campionato, che noi consideriamo un premio al lavoro profuso da tutti“.

Porto Rotondo: Melis, Frisciata, Muroni, Saggia, Muzzu, Orecchioni, Bulla, Scanu, Piemonte, Pala, Ruzzittu. In Panchina: Deiana, Vitiello, Fresu, Fiori, Mulas, Bassu, Seddaiu, D’Auria, Romanelli.

Bosa: Piras, Pischedda, Mattiello, Maida, Ruggiu, Di angelo, Spano, Nachet, Carboni, Pinna. In panchina: Puggioni, Ledda, Soru, Zirottu, Delrio, Bonu, Carboni, Pira, Pes.

Reti: 16′ Bulla, 36′ Ruzzittu

Espulso: 42’st Frisciata – doppia ammonizione -.

E’ entrato nel vivo il campionato di Eccellenza, con l’Atletico Uri che ipoteca la vittoria finale, seguita dall’Ossese. Sempre ultima con un punto di penalizzazione la Nuorese.

I RISULTATI

Atletico Uri 2 – 1 Nuorese Calcio 1930

Guspini Calcio 0 – 0 Castiadas Calcio

Porto Rotondo 2 – 0 Bosa

San Marco Assemini 0 – 1 Polisportiva Ossese

LA CLASSIFICA

1 Atletico Uri – 12 punti

2 Polisportiva Ossese – 8 punti

3 Castiadas – 6 punti

4 San Marco Assemini – 5 punti

5 Guspini Calcio – 5 punti

6 Porto Rotondo – 4 punti

7 Bosa – 1 punto

8 Nuorese Calcio – -1 punto

(Visited 124 times, 124 visits today)