Lo storico ristoratore di Olbia.

Non vede l’ora di aprire anche se sa già, che non sarà un ritorno alla normalità. Gavino Decandia, storico ristoratore di La Palma di viale Aldo Moro, vede un lumicino di speranza nelle recenti parole di Draghi sulle possibili riaperture.

“Non sarà certamente come tornare alla normalità – dice Decandia –. Ci vorrà purtroppo del tempo. Però non vediamo l’ora di riaprire, anche con le dovute restizioni, perché non è possibile restare chiusi per così tanto tempo”. Il ristorante La Palma ha rinunciato anche l’asporto, restando chiuso in zona rossa. “Siamo un ristorante di pesce fresco – spiega -, quindi abbiamo preferito che non ne valeva la pena”.

Come è stato possibile andare avanti? “Ci siamo arrangiati con le provviste – afferma -. Fortunatamente noi non abbiamo l’affitto da pagare perché il locale è di nostra proprietà, ma ci sono altre spese purtroppo”. I ristori? “Sono arrivati, ma era davvero poca roba. I Sostegni li abbiamo visti solo in televisione”, conclude.

