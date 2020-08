Quarantena all’ex Arsenale di La Maddalena, le minoranze: “No ai lazzaretti”

La presa di posizione delle minoranze a La Maddalena.

Forte presa di posizione dei consiglieri di minoranza Bittu, Lai, Zanchetta e Carola contro la possibilità che l’ex Arsenale venga individuata come struttura per isolare i “contatti stretti” dei casi positivi di coronavirus.

“Non siamo l’ospedale da campo della Sardegna – scrivono in una nota – l’ex Arsenale dovrebbe essere il fiore all’occhiello del rilancio nautico e della cantieristica non un lazzaretto”. La travagliata vertenza sulla riconversione del sito che dura ormai da quasi un decennio è un argomento particolarmente sentito per La Maddalena ed i maddalenini che sognano ancora la grande riconversione turistica dopo la partenza degli americani. La scelta del governo regionale ha creato non pochi malcontenti in Città e fra le varie forze politiche locali che, senza distinzione di colori, hanno preso una posizione ferma e contraria a tale decisione.

“Se la scelta fosse vera e confermata sarebbe frettolosa e irrispettosa fatta senza tenerne conto – continuano le minoranza – della vocazione turistica di una Città che cerca di risollevarsi dalla crisi. Siamo stanchi di subire dall’alto tagli, depotenziamenti e mancate riconversioni: dall’ospedale alle grandi opere ingessate che gridano ancora vendetta”.

“Se tutto fosse confermato saremmo sbalorditi in negativo dalla velocità con la quale la politica si è lavata le mani di una emergenza sanitaria utilizzando un sito che fino a ieri sembrava essere una zona off limits per ripartire come polo nautico di eccellenza. Che brutto messaggio che si manderebbe: scaricare i problemi sulla nostra isola è possibile in pochissimo tempo mentre per il rilancio della nautica da diporto stiamo aspettando da più di dieci anni”

