Interventi in una scuola a La Maddalena.

Le scuole di La Maddalena si preparano per il suono della campanella. E’ di 112.500 euro la cifra stanziata per i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme della scuola dell’infanzia di Due Strade – Via Terralugiana.

Interventi anche in altre scuole dell’isola. “Questa estate siamo intervenuti sui bagni delle scuole medie con una ristrutturazione completa per circa 45 mila euro – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefania Terrazzoni – Cercheremo costantemente di intervenire sulle strutture scolastiche per ospitare i nostri bambini e ragazzi nel migliore dei modi“.

(Visited 83 times, 83 visits today)