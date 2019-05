La denuncia raccolta dal quotidiano La Nuova Sardegna.

Quindici milioni di euro. A tanto ammonterebbero i soldi che il Cipnes avrebbe tolto dal tesoretto di 50 milioni, che era stato messo a disposizione dall’ex premier Paolo Gentiloni per il recupero dell’ex Arsenale di La Maddalena.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, che ha raccolto la segnalazione del giornalista Gianluca Lioni, il Cipe avrebbe tolto 15 milioni dalle disponibilità per il recupero dell’area dove si sarebbe dovuto svolgere il G8.

Dopo annunci e protocolli d’intesa, quando la riqualificazione dell’ex Arsenale poteva veramente partire, i fondi a disposizione sono stati decurtati. Una sforbiciata avvenuta in silenzio e senza che la Regione, che sarebbe dovuto essere il soggetto attuatore dei lavori, ricevesse nessuna comunicazione.

“Anche noi non ne sapevamo nulla – commenta il sindaco di La Maddalena Luca Montella -. Stiamo cercando di verificare se le informazioni diffuse corrispondano al vero e se così fosse ci attiveremo con la Regione e il Governo affinchè i fondi vengano immediatamente ripristinati. Non è possibile fare come il gambero, che ogni volta che si fa un passo in avanti, finiamo per farne due indietro”.

