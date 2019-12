La magia natalizia di La Maddalena.

Dopo l’accensione dell’albero di Natale, tradizionale evento che ha riunito la comunità maddalenina in piazza Garibaldi per dare il via ufficiale al periodo più magico dell’anno, arriva l’evento “L’isola del Natale”, organizzato dall’associazione Amici del Carnevale insieme al Comune di La Maddalena.

Un ciclo di eventi e spettacoli organizzati in piazza Umberto I e nelle vie del centro per accendere e diffondere l’atmosfera magica del Natale, oltre che per creare un occasione di ritrovo e condivisione intimo e familiare tipico di una comunità come quella isolana. Gli eventi partiranno il 20 dicembre con l’inaugurazione del “villaggio di Natale” e proseguiranno tutti i giorni, fino al giorno della befana, spettacoli di magia e laboratori a tema natalizio.

“L’obiettivo dell’aministrazione è quello di far si che la gente si trovi nelle vie e nelle piazze del centro per fare comunità, per stare assieme. Diamo priorità al contatto fisico e non ai social. Vogliamo che, come una volta, gli auguri di Natale siano non virtuali, ma reali”, dichiara il vicesindaco Massimiliano Guccini.

“Grazie alle associazioni, come “Amici del Carnevale“, il gruppo teatrale “L’Incantesimo“, l’associazione “Insieme per il domani” e l’associazione culturale “Artincorpo“, abbiamo promosso una serie di eventi principalmente rivolto e dedicato ai bambini, perché il Natale è soprattutto il loro”, conclude il vicesindaco.

17 giorni di magia, tra spettacoli, giostre, concerti, laboratori, zucchero filato e pop corn, da passare tutti insieme, avvolti dalla magia natalizia, all’insegna dell’unione e dell’amore reciproco.

