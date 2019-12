La star Robbie Williams.

In questi giorni in Italia per presenziare all’ultima puntata del talent show X Factor, il cantante britannico Robbie Williams ha avuto occasione di rilasciare interviste a diverse testate, tra cui Tim Radio, a cui ha rivelato un suo punto di vista random sulla Costa Smeralda.

“Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli Italiani vanno poco perché è diventato troppo caro… lo è diventato anche per me, la Sardegna”. Senz’altro un retroscena bizzarro che mai ci si sarebbe aspettati dal cantante più pagato al mondo a cavallo tra novembre 2018 e novembre 2019 secondo la testata ‘‘People with money”, che in quell’arco di tempo ne ha evidenziato i guadagni vertiginosi a impreziosire un patrimonio netto stimato di 215 milioni di dollari.

La provocazione dell’ex leader dei Take That, rilanciata sui social dalla conduttrice Carolina di Domenico, è diventata virale risultando divisiva. Oltre coloro che convengono con lui, c’è chi gli rimprovera di aver sempre visto solo un lembo d’isola, che non ha niente a che fare con l’entroterra, decisamente più incontaminato e meno turistico. Sui social la notizia è impazzata suscitando livore ma anche ironia, un internauta ha fatto giustamente notare che “se fosse andato a Bosa Marina o a Santa Teresa di Gallura, avrebbe senz’altro speso di meno”.

