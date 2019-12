Anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco.

Il forte vento si è placato, ma non i disagi che ancora questa mattina hanno interessato la città di Olbia. Numerosi, anche oggi, gli interventi dei vigili del fuoco.

In alcuni casi a cadere sono stati degli alberi, ma anche i rami a terra che hanno creato non pochi disagi agli automobilisti. Rischio caduta anche per alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica che sono stati messi in sicurezza dagli uomini del 115.

Criticità anche per alcune insegne di esercizi commerciali. Il vento delle scorse ore ne ha piegate alcune e si sono resi necessari, in diverse zone, gli interventi di sistemazione per evitare conseguenze ai passanti.

