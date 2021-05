Si cerca un biologo.

Si cerca ad Arzachena un biologo anche prima esperienza lavorativa. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna Lavoro con il codice

1500021211000000000191057, con scadenza il 13 giugno 2021.

Il candidato ideale ha conseguito la laurea, vecchio o nuovo ordinamento, in biologia. La risorsa è iscritta all’ordine professionale e esegue prelievi ematologici. E’ preferibile l’aver acquisito un attestato per eseguire prelievi ematologici. Si aggiunge, inoltre, che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

