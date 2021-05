Il nuovo libro della scrittrice di San Teodoro.

La scrittrice di San Teodoro Manuela Ricci torna con un nuovo romanzo. Dal 29 maggio sarà, infatti, disponibile Kane The RedsBlack Series, il primo di quattro volumi. Ma non è solo questa la novità.

L’autrice, una delle più apprezzate del panorama del Self Pubblishing di Amazon, sta spopolando anche fuori dai confini italiani, in particolare negli Usa, dove ha appena iniziato a tradurre i suoi romanzi. “Ho iniziato a vendere i miei romanzi in lingua originale anche all’estero – ha detto l’autrice –, grazie agli italiani che si trovano lì. Così li ho tradotti, adattandoli al contesto in cui si svolgono. La parte più difficile è stata usare lo slang americano, questo per rendere il romanzo più credibile possibile e più vicino a loro. Anche “La mia scommessa sei tu” (il precedente romanzo ndr), se tutto va bene, sarà tradotto per il mercato americano”.

Il nuovo romanzo in uscita narrerà una storia di coraggio, di rinascita e ovviamente di amore, ambientato tra la città di Toronto e del New Mexico. “È una storia che parla di seconde possibilità, di rinascita e di dolore, il tutto accompagnato dalla passione per il football del protagonista che sogna di approdare nella NFL degli Stati Uniti. Sono legata a ogni singolo romanzo che ho scritto, sono parte di me e rappresentano un periodo particolare della mia esistenza e ciascuno di loro. Per me è un altro sogno che si realizza, dal momento che tutti i miei romanzi sono ambientati lì e raccontano anche culture e abitudini dell’oltre oceano”, ha concluso.

