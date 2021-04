Il bando a La Maddalena.

Il Comune di La Maddalena cerca operai da inserire nei cantieri. Il bando pubblicato oggi e in scadenza il 20 aprile, è consultabile a questo link.

In tutto si ricercano sei persone: un operaio Specializzato – autista/conduttore di mezzi meccanici, 2 operai qualificati – muratori e 3 Operai Comuni – manovali edili.

Potranno parteciparvi esclusivamente disoccupati che siano privi di impiego , coloro che sono iscritti al centro per l’impiego di Olbia competente per il territorio e non percepiscono nessun tipo di forma di sostegno al reddito o sovvenzione o indennità di disoccupazione e/o mobilità (NASPI,ASDI, etc) .

Tutti gli ulteriori requisiti e i dettagli del bando sono disponibili sul sito dell’Aspal.

