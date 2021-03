Si cerca ad Arzachena un elettricista con esperienza pregressa

Si cerca un elettricista.

Si cerca ad Arzachena un elettricista a tempo determinato. L’annuncio di lavoro è stato inserito nel portale Sardegna Lavoro, con il codice di tracciamento 1500021211000000000177129 e sarà attivo fino al 21 marzo.

La risorsa con esperienza e competenze anche di natura meccanica, dovrà avere la capacità di eseguire in autonomia piccoli impianti elettrici e per mezzo della lettura di grafici, impianti di media e complessa difficoltà. Dovrà anche occuparsi di piccola meccanica su moto-ventilatori, pompe ed attrezzature varie rinvenendone i guasti.

Il candidato ideale ha comprovata esperienza nel settore e possiede un diploma di istituto superiore o professionale. L’offerta di lavoro è a tempo Determinato, di 6 mesi, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato previo superamento periodo di prova. Si aggiunge che le candidature, per espressa richiesta del datore di lavoro, verranno inoltrate anche anticipatamente alla scadenza del presente avviso, con la conseguenza che la preselezione potrà anche avere esito anticipato. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.





