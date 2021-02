Si cerca ad Arzachena un responsabile di negozio per la stagione estiva

Si cerca un responsabile di negozio.

Azienda cerca ad Arzachena un responsabile di negozio per la stagione estiva. L’annuncio di lavoro è stato inserito nel portale Sardegna Lavoro, con il codice di tracciamento 1500021211000000000170273 e sarà attivo fino al 16 marzo.

Il candidato ricercato sarà formato in loco per svolgere le mansioni riferite al profilo professionale all’interno del punto vendita come vice responsabile. E’ preferibile che il profilo abbia esperienza pregressa nella medesima mansione ed è gradita la conoscenza della lingua inglese. Inoltre, è richiesta flessibilità oraria, propensione all’apprendimento, capacità di gestione del cliente e di problem solving.

Il lavoro sarà a tempo determinato e con orario full time. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

