Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 addetto ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 5 addetti alla movimentazione delle merci, 1 cuoco di ristorante, 1 addetto all’accoglienza, 1 commis di cucina, 1 addetto ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 2 addetti all’accoglienza. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 muratore in pietra e mattoni, 1 termoidraulico (con contratto a tempo indeterminato), 1 addetto alle pulizie (con contratto a tempo determinato).

Cantieri comunali.

Santa Teresa Gallura

Il Comune di Santa Teresa Gallura assume per il cantiere 6 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 23 febbraio. Info nel CPI di Palau, sede decentrata di Olbia.

Legge 68.

Olbia. 3 Operatori generici

Diverse aziende del territorio cercano, per le sedi di Olbia, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 26 febbraio al 9 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena, località Porto Cervo. 5 Aiuto camerieri ai piani

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 5 aiuto camerieri ai piani iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 26 febbraio al 9 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Personale di servizio nei fast food

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 figura come personale di servizio nei fast food iscritta alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 19 febbraio al 2 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

