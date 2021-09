Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia

A Olbia cercano 2 commessi di vendita, 1 tappezziere, 1 architetto di interni, 1 confezionatore di poltrone e divani. Si offrono varie tipologie contrattuali.



Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 2 ragionieri. Si offre contratto a tempo determinato



Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 verniciatore letterista. Si offre contratto a tempo indeterminato

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 muratore, 1 manovale e 1 responsabile della qualità industriale. Si offre contratto a tempo determinato.



Palau

A Palau cercano 1 autista di pullman, 1 autista di taxi, 1 conduttore di barche e battelli a motore. Si offre contratto a tempo determinato.



Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 2 maitre d’hotel, 2 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 2 educatori professionali. Si offre contratto a tempo determinato.



Olbia

A Olbia cercano 1 addetto all’assistenza personale. Si offre contratto a tempo determinato.

