Lo ha comunicato il sindaco Francesco Lai.

Questa mattina del 2 settembre è arrivata la comunicazione da parte dell’Ats circa la presenza di un altro caso di coronavirus nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, salgono cosi a 5 i positivi. A dare la notizia è stato il sindaco Francesco Lai.

Il Centro Operativo Comunale ha già contattato il soggetto che è in isolamento presso il proprio domicilio e verrà verificato dalle forze di polizia incaricate per il rispetto dell’isolamento sino a nuovo tampone che ne certifichi la guarigione.

” Siamo in contatto diretto con tutti i positivi accertati dall’azienda sanitaria locale, i soggetti stanno bene a parte qualche lieve sintomo in alcuni dei casi e stanno chiaramente rispettando l’isolamento nel proprio domicilio. Il primo caso riscontrato a ferragosto è stato sottoposto oggi a tampone per verificare se la situazione di positività persiste.Non esistono emergenze sanitarie, in quanto nessuno dei nostri casi è ospedalizzato, ma sicuramente l’aumento dei contagi ci deve far alzare il livello di attenzione ancora di più”, ha commentato il sindaco Lai che ha raccomandato il rispetto delle prescrizioni.

